"Dywizja to potężne samodzielne zgrupowanie, które dysponuje wszystkim, co potrzebne do prowadzenia rozmaitych rodzajów działań bojowych" - podkreśla dziennik. Przypomina, że 18. gwardyjską dywizję zmechanizowaną na terenie obwodu kaliningradzkiego armia tworzy w ramach 11. korpusu armijnego wojsk lądowych i obrony wybrzeża Floty Bałtyckiej. "Już jesienią przeformowane zgrupowanie będzie w gotowości bojowej. Obecnie trwa formowanie i przezbrojenie trzech pułków zmechanizowanych i jednego pancernego" - relacjonują "Izwiestija". Prócz tych trzech pułków, pełną gotowość bojową osiągną jesienią także jednostki artyleryjskie i rakietowe oraz kilka samodzielnych batalionów.

Rosyjskie media: To odpowiedź na działania NATO

Wzmocnienie sił zbrojnych w Kaliningradzie "będzie odpowiedzią na rozmieszczenia sił NATO w krajach bałtyckich" - utrzymują "Izwiestija". Przypominają, że na terenie eksklawy "już kilka lat trwa modernizacja i wzmocnienie" sił rosyjskich i armia "aktywnie wzmacnia obronę" regionu. Dziennik zapowiada, że w 2021 roku w obwodzie kaliningradzkim rozlokowany zostanie dywizjon przeciwokrętowych systemów rakietowych obrony wybrzeża Bastion.

"Izwiestija" wyjaśniały wcześniej, że 18. dywizja powstaje częściowo na bazie formacji dotychczas podlegających dowództwu 11. korpusu armijnego. Jej trzon stanowi przeformowana 79. brygada zmechanizowana, do której dołączono jednostki zabezpieczenia bojowego (łączności, zwiadowczy, artyleryjski). W skład dywizji weszły przeformowane pułki zmechanizowane (275. pułk i 280. pułk) i 11. pułk pancerny.