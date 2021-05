Cyklon Tauktae

Według indyjskich służb meteorologicznych cyklon przejdzie nad Gudźaratem, osiągając prędkość wiatru do 175 km/godz. Akcja ewakuacyjna ma potrwać do nocy z niedzieli na poniedziałek. Burza ma dotrzeć nad wybrzeże we wtorek i meteorolodzy spodziewają się, że może wywołać powodzie, które odetną mieszkańcom drogi ucieczki przed żywiołem.

Gudźarat to jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów Indii, a na potencjalnej trasie cyklonu znajdują się jedne z największych w kraju portów i rafinerii naftowych.

Już wcześniej Tauktae spowodował dotkliwe straty na południu i zachodzie Indii, zabijając co najmniej sześć osób w stanach Goa i Karnataka.

W obawie przed żywiołem w sąsiadującym z Gudźaratem stanie Maharasztra władze przeniosły pacjentów chorych na Covid-19 z tymczasowych szpitali w Bombaju do innych części regionu.