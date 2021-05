Zabici to ok. 50-letni mężczyzna oraz 12-letni chłopiec. Medycy poinformowali, że opatrzono ponad 157 osób. Wcześniej informowano o co najmniej 60 rannych. Do zdarzenia doszło w Giwat Zeew na północ od Jerozolimy podczas chasydzkich nabożeństw w wigilię żydowskiego święta Szawuot, nazywanego też żydowskimi Zielonymi Świątkami.

Na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych widać, jak w pewnym momencie najwyższa część zatłoczonej trybuny zapada się z wysokości kilku metrów, a wraz z nią spadają dziesiątki osób. Podczas incydentu w synagodze obecnych było ok. 650 osób.

To kolejny wypadek podczas religijnego święta

Do wypadku doszło kilka tygodni po tym, jak 45 ultraortodoksyjnych Żydów zginęło stratowanych i uduszonych w ścisku przez tłum na górze Meron w Galilei podczas obchodów jednego ze świąt.