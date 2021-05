Przed sądem w Mediolanie trwa proces dotyczący postawionego Berlusconiemu zarzuty korupcji sądowej. Według aktu oskarżenia miał on przekupić świadków, by złożyli korzystne dla niego zeznania w sprawie rozwiązłych przyjęć, jakie odbywały się w jego rezydencji. Celem było to, by jego uczestnicy mówili w zeznaniach, że były to "eleganckie kolacje".

"Jest dotknięty poważną chorobą"

W środę w czasie kolejnej rozprawy prokurator Tiziana Siciliano, cytowana przez agencję Ansa, powiedziała: Uważamy, że Berlusconi jest poważnie chory, dotknięty poważną chorobą, na co wskazują zaświadczenia lekarskie i konsultacje. Wniosła o czasowe wyłączenie sprawy 84-letniego byłego szefa rządu, obecnie eurodeputowanego z trwającego procesu. Wniosek poparł obrońca polityka Federico Cecconi wyjaśniając, że Berlusconi potrzebuje absolutnego wypoczynku.

Sędzia musi jeszcze podjąć decyzję w tej sprawie.