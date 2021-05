Rozmowy polityczne skoncentrują się na obecnej eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego na Bliskim Wschodzie i międzynarodowych wysiłkach na rzecz zakończenia przemocy. Maas tego samego dnia wróci do Niemiec.

Eskalacja przemocy

W kontekście trwającej eskalacji przemocy między Izraelem a palestyńskimi bojownikami ze Strefy Gazy, Maas napisał w środę na Twitterze: "Hamas całkiem świadomie doprowadził do eskalacji na Bliskim Wschodzie, z przerażającymi konsekwencjami, które dotykają Izraelczyków i Palestyńczyków - przede wszystkim mieszkańców Strefy Gazy. To musi się skończyć i to jak najszybciej". Potępił ataki na Izrael i podkreślił, że państwo żydowskie "ma prawo i obowiązek chronić przed nimi swój naród".

Minister zaproponował 3-stopniowy plan dla rozwiązania konfliktu, obejmujący natychmiastowe zaprzestanie przez Hamas ostrzału rakietowego, porozumienie o zawieszeniu broni i bezpośrednie rozmowy między Izraelczykami a Palestyńczykami