Berlińska policja podała, że 41-letni mężczyzna w tradycyjnej jarmułce minął trzech innych mężczyzn na placu Duerera ok. godz. 2 nad ranem. Jeden z napastników uderzył go w twarz, popychając go na witrynę sklepową, i użył antysemickiej zniewagi – powiedział poszkodowany policji, który zgłosił incydent na lokalnym komisariacie.

Mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie został opatrzony, a następnie wypuszczony. Policja przekazała, że sprawców zajścia nie znaleziono.

Nasilenie się antysemityzmu w Niemczech

Kanclerz Niemiec Angela Merkel w swoim cotygodniowym podcaście wideo potępiła w sobotę antyżydowskie treści, które padały podczas ostatnich protestów w związku z niedawnymi walkami między Izraelem a palestyńskimi bojownikami w Strefie Gazy. Merkel podkreśliła, że "ktokolwiek używa nienawiści do Żydów na naszych ulicach, stawia się poza naszym porządkiem konstytucyjnym".

Szef Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech również potępił antysemickie śpiewy podczas protestów - poinformowała agencja AP.