I po jednej, i po obu dawkach stopień ochrony jest także nieco mniejszy niż w przypadku wariantu brytyjskiego, który jest dominującym w Wielkiej Brytanii.

Jak poinformowała rządowa agencja Public Health England (PHE), szczepionka Pfizera/BioNTech po dwóch tygodniach od podania drugiej dawki zmniejszała liczbę symptomatycznych zakażeń indyjskim wariantem o 88 proc., podczas gdy w przypadku wariantu brytyjskiego jest to 93 proc., natomiast w po podaniu dwóch dawek szczepionki AstraZeneki było to odpowiednio 60 proc. i 66 proc. Jak wyjaśniła PHE, niższe wskaźniki dla szczepionki AstraZeneca wynikają z faktu, że maksymalną skuteczność oferuje ona po dłuższym okresie niż dwa tygodnie.

Natomiast po podaniu jednej dawki obie po trzech tygodniach dają tylko 33 proc. ochrony, podczas gdy w przypadku brytyjskiego wariantu - 50 proc. W Wielkiej Brytanii stosowane są także szczepionki firmy Moderna, ale jako że zaczęto ich podawanie dopiero w kwietniu, nie zostały one uwzględnione w tych badaniach.

21 czerwca zniesienie restrykcji w Anglii?

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock powiedział w niedzielę, że wyniki tych badań zwiększają jego pewność, co do tego, że 21 czerwca będzie można znieść pozostałe restrykcje w Anglii, tak jak jest to planowane. W związku z rosnącą liczbą przypadków brytyjskiego wariantu, w mijającym tygodniu brytyjski rząd zdecydował, że na obszarach zidentyfikowanych jako ogniska indyjskiego wariantu okres pomiędzy podaniem pierwszej a drugiej dawki skrócony zostanie z 12 do ośmiu tygodni.

Tymczasem w niedzielę brytyjski rząd poinformował, że łączna liczba szczepionek podanych w całym kraju przekroczyła już 60 mln. Do soboty włącznie podano ich prawie 60,6 mln, z czego ponad 37,9 mln to pierwsze dawki, a ponad 22,6 mln – drugie dawki. W sobotę łącznie pierwszą i drugą dawką zaszczepiono ponad 762 tys. osób, co jest drugim najwyższym bilansem od początku szczepień.

W ciągu minionej doby wykryto 2235 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano pięć nowych zgonów z powodu Covid-19. Łączna bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to ponad 4,46 mln stwierdzonych infekcji i 127 721 zgonów.