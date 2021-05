- W rezultacie bezprzykładnego działania białoruskich władz byliśmy świadkami przymusowego lądowania (samolotu Ryanair), w wyniku którego został aresztowany białoruski opozycjonista Raman Pratasiewicz. Raman Pratasiewicz musi być natychmiast uwolniony. Wszystkie inne wyjaśnienia na temat lądowania tego samolotu są całkowicie niewiarygodne - powiedziała szefowa niemieckiego rządu.

Reklama

Zakaz lotów do UE?

- Będziemy się tego (uwolnienia) domagać i jednocześnie dyskutować, jakie środki przeciwko Białorusi możemy przedsięwziąć w ramach uzgodnionej europejskiej reakcji - zapowiedziała.

Merkel dodała, że możliwe są kolejne sankcje i zakaz lotów do UE dla białoruskiej linii lotniczej. Opowiedziała się też za międzynarodowym śledztwem w sprawie całej sytuacji.

Przymusowe lądowanie Ryanaira

Samolot linii Ryanair, lecący z Aten do Wilna, został w niedzielę zmuszony do lądowania w Mińsku po informacji o bombie na pokładzie. Linie Ryanair poinformowały, że polecenie lądowania otrzymały od kontrolerów lotów na białoruskim lotnisku. Do samolotu poderwano myśliwiec białoruskich sił zbrojnych.

Informacja o bombie po sprawdzeniu samolotu nie potwierdziła się. Po wylądowaniu w Mińsku białoruska milicja zatrzymała znajdującego się na pokładzie opozycyjnego dziennikarza i blogera, Ramana Pratasiewicza. Władze Białorusi ścigały go listem gończym.

Działania Białorusi potępiły rządy wielu państw, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu".