Prezydent przyjął propozycję parlamentarzystów i członków Komisji Konstytucyjnej, którzy zwrócili się do niego o zorganizowanie spotkania dla omówienia aktualnych i ostrych kwestii, które się nagromadziły - podkreśliła Natalia Ejsmont.

Spotkanie zaplanowano na środę.

Oczekuje się, że Alaksandr Łukaszenka poruszy „kwestię reformy konstytucyjnej w kraju, odniesie się do propozycji jednoczesnego przeprowadzenia wyborów do parlamentu i władz lokalnych oraz odpowie na pytania zebranych. Chodzi między innymi o niedawne pogorszenie relacji Białorusi z Zachodem. Ma to związek ze sprawą wymuszonego lądowania w Mińsku samolotu, który leciał z Aten do Wilna i zatrzymaniem znanego blogera Ramana Pratasiewicza”.