Według "New York Times", Joe Biden uznał, że najlepszym ambasadorem w Polsce będzie Mark Brzezinski, syn Zbigniewa Brzezinskiego. Gazeta przypomina, że to nie będzie pierwszy jego kontakt z dyplomacją. Za kadencji Baracka Obamy był on bowiem ambasadorem USA w Polsce.

Brzezinski następcą Mosbacher

Po przegranej Donalda Trumpa i dymisji Georgetty Mosbacher, stanowiska ambasadora USA w Polsce było do tej pory nieobsadzone.