Nie ma już żadnego niebezpieczeństwa - zapewniła policja na Twitterze.

Napastnik został obezwładniony po użyciu broni palnej przez policję. Jest kilku rannych, a także ofiary śmiertelne - dodano. Podkreślono, że nic nie wskazuje na to, by było dwóch sprawców.

Na razie nic nie wiadomo o motywach ujętego napastnika.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać młodego mężczyznę trzymającego przedmiot wyglądający na nóż oraz innych mężczyzn, trzymających go na odległość za pomocą krzeseł do przyjazdu policji. Na innym nagraniu widać było plamy krwi na ziemi. Jak pisze Reuters, miejsce ukazane na filmikach zgadza się z miejscem, gdzie doszło do ataków, ale nie dało się potwierdzić ich autentyczności.

Apel policji

Policja zaapelowała o niedzielenie się w internecie zdjęciami lub nagraniami ze zdarzenia, prosząc o poszanowanie prawa ofiar do prywatności.

Pewne obszary centrum miasta pozostają na razie zamknięte - pisze "Bild".

Lokalne media wcześniej informowały o napadach z użyciem noża w 130-tysięcznym Wuerzburgu, leżącym na południowy wschód od Frankfurtu.

Według informacji "Bilda" mężczyzna zaatakował nożem kilka osób, część rannych odniosła poważne obrażenia. Sprawca został postrzelony w nogę i ujęty.

Ze wstępnych ustaleń, na które powołuje się agencja dpa, wynika, że mężczyzna atakował przypadkowych przechodniów w centrum miasta.