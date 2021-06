Lili nosi imię po swojej prababce królowej Elżbiecie II, która w dzieciństwie i młodości była nazywana Lilibet przez swoją rodzinę, oraz po swojej babci, matce Harry'ego, nieżyjącej księżnej Dianie.

"To wielka radość"

To wielka radość, że książę Harry i Meghan, książę i księżna Sussex mogą powitać na świecie swoją córkę, Lilibet "Lili" Dianę Mountbatten-Windsor. Lili urodziła się w piątek, 4 czerwca, o godzinie 11:40 pod dobrą opieką lekarzy i personelu Santa Barbara Cottage Hospital w Santa Barbara w Kalifornii. Ważyła po urodzeniu 3,5 kg. Zarówno matka jak i dziecko są zdrowe, dobrze się czują i wróciły do domu. Lili została nazwana po swojej prababce, Jej Królewskiej Mości Królowej, której przydomek rodzinny to Lilibet. Jej drugie imię, Diana, zostało wybrane, aby uhonorować jej ukochaną zmarłą babcię, księżną Walii - napisano w wydanym przez parę oświadczeniu.

Rodzina królewska "zachwycona"

Brytyjska królowa Elżbieta II i rodzina królewska "są zachwyceni" ogłoszonymi w niedzielę narodzinami córki księcia Harry'ego i jego żony Meghan Markle - poinformował Pałac Buckingham.

Królowa, jej syn książę Karol i jego żona Camilla, oraz książę William i jego żona Kate "zostali poinformowani i są zachwyceni wiadomością o narodzinach córki księcia i księżnej Sussex" - przekazała rzeczniczka Pałacu Buckingham.

Jest to drugie dziecko pary, która ma również dwuletniego syna o imieniu Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Książę i księżna dziękują za ciepłe życzenia i modlitwy, gdy cieszą się tym szczególnym czasem jako rodzina - dodano.

Lilibet urodziła się trzy miesiące po tym, jak jej rodzice udzielili głośnego wywiadu amerykańskiej dziennikarce Oprah Winfrey na temat tego, jak byli traktowani przez brytyjskie media i pozostałych członków rodziny królewskiej. Wśród zarzutów było to, że nieujawniony z imienia członek rodziny - choć wiadomo, że nie królowa ani książę Filip - podnosił obawy dotyczące koloru skóry Archiego, jeszcze zanim się on urodził.

Z kolei pod koniec ubiegłego roku Meghan ujawniła również, że poroniła w lipcu 2020 roku.