Katastrofa kolejowa

Millat Express wykoleił się i wkrótce po tym uderzył w niego pociąg Sir Syed Express.

Według miejscowego policjanta, którego z cytuje agencja AP, mieszkańcy pobliskiej wioski, ratownicy i policja przewozili zmarłych i rannych pasażerów do pobliskich szpitali. We wraku pociągu Millay Express uwięzionych jest jeszcze od 15 do 20 pasażerów.

Część rannych jest w stanie krytycznym.

Na razie nie wiadomo, co spowodowało wykolejenie i późniejszą kolizję.

Wypadki kolejowe w Pakistanie nie należą do rzadkości, głównie ze względu na zły stan infrastruktury oraz zaniedbania władz.