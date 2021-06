Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) to kolejna instytucja, która bierze pod lupę działalność. Jego problemy zaczęły się w październiku 2020 r., kiedy europejscy pogranicznicy działający na Morzu Egejskim zostali oskarżeni o udział w odpychaniu łodzi z migrantami. Ręka w rękę z greckimi funkcjonariuszami mieli zawracać ludzi próbujących przedostać się z wód tureckich na greckie, co oznaczało, że łamano ich prawo do ubiegania się o azyl. Szef Frontexu Fabrice Leggeri odpierał zarzuty . Twierdził, że nie ma wystarczających dowodów na udział europejskich pograniczników w takich praktykach.