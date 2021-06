Po pierwsze uważam, że Unia Europejska jest niezwykle silną i pełną życia organizacją, która ma wiele wspólnego ze zdolnością Europy Zachodniej nie tylko do radzenia sobie z problemami ekonomicznymi, ale i do bycia kręgosłupem i podporą NATO - podkreślił Biden podczas spotkania z Macronem. Francuski prezydent mówił o gotowości Bidena do współdziałania z sojusznikami. Pokazuje pan, że przywództwo oznacza współpracę - dodał, zwracając się do amerykańskiego przywódcy.

Biden: Sprawy dobrze się układają

Sprawy dobrze się układają, nadajemy na tych samych falach - zaznaczył amerykański przywódca.

Biden spotkał się także z kanclerz Niemiec. Rzecznik szefowej niemieckiego rządu Steffen Seibert powiadomił o rozmowie na Twitterze, ale nie ujawnił poruszonych tematów. Merkel w połowie lipca uda się z wizytą do Waszyngtonu.