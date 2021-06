Mieszkaniec Voorhout wywiesił przed swoim domem flagę z cytatem z Adolfa Hitlera. Oburzeni sąsiedzi próbowali go przekonać, by ją usunął, a gdy to nie poskutkowało, wezwali policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze nakazali natychmiastowe zdjęcie flagi.

Szerokie masy narodu łatwiej padną ofiarą wielkiego kłamstwa niż małego - flagę z takimi słowami niemieckiego polityka wywiesił przed swoim domem mieszkaniec Voorhout na południu Holandii. Reklama Na fladze znajduje się także porównanie obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 z tymi, które obowiązywały podczas II wojny światowej. Poseł AfD sugeruje winę Polski za pakt Ribbentropp-Mołotow. Jest reakcja MSZ Zobacz również "Jakim trzeba być szaleńcem, by..." Esther Voet, redaktor naczelna gazety "Nieuw Israëlietisch Weekblad" napisała na Twitterze, że wpadła we wściekłość, gdy się o tym dowiedziała. Jakim trzeba być szaleńcem, by coś takiego wymyślić – pytała retorycznie Voet. Izraelskie Centrum Informacji i Dokumentacji (CIDI) nazwało wywieszenie flagi "czynem haniebnym". Cokolwiek myślisz o obostrzeniach, takich rzeczy się po prostu nie robi – pisze w swym oświadczeniu CIDI.