Szczyt NATO w Brukseli pre- zydent USA rozpoczął od spotkania z trze- ma liderami państw bałtyckich. Joe Biden rozmawiał o wschodniej flance Sojuszu i piractwie powietrznym Alaksandra Łu- kaszenki. Polski, dla której tematy bezpie- czeństwa i Białorusi są kluczowe, podczas tego spotkania nie było. Jak informował prezydencki minister Krzysztof Szczerski, Andrzej Duda rozmawiał z Bidenem o bez- pieczeństwie później. Spotkanie trwało kilka minut i odbyło się z inicjatywy strony amerykańskiej.

"Poprawny chłód" w relacjach

Od kilku dni z Warszawy płynęły sygnały, że Polska jest rozczarowana postawą Waszyngtonu przy podejmowaniu decyzji o odstąpieniu od sankcji na Nord Stream 2. Jak pisaliśmy w DGP, Amerykanie dopuści- li się poważnej nielojalności i mimo wcześniejszych zapewnień nie poinformowali o tym polskiego rządu z wyprzedzeniem. Jak przekonują nasi rozmówcy, od objcia władzy w USA przez demokratę w relacjach z Amerykanami panuje „poprawny chłód”, czego wyrazem jest symboliczne niepodwyższanie rangi szefa ambasady USA w Warszawie. Jest nim obecnie chargé d’affaires Bix Aliu akredytowany przy ministrze spraw zagranicznych, a nie przy prezydencie. Dyplomata w randze ambasadora nie pojawi się prędko. Aliu długo pozostanie chargé d’affaires - mówi DGP źródło w Pałacu Prezydenckim.

Jednakże ani MSZ, ani Pałac Prezydencki nie zamierzają szczególnie zabiegać o ciepłe relacje z Bidenem. Nie zanosi się na zwiększenie obecności wojskowej USA w Polsce. To, co osiągnęliśmy, wygląda na razie na maksimum. Nie ma zatem powodu, by po afrontach takich jak z Nord Streamem 2 jakoś szczególnie zabiegać o przychylność Amerykanów – przekonuje źródło DGP. Dodaje, że oprócz rozmowy w Brukseli prezydent Duda widział się z Bidenem podczas wirtualnego szczytu bukareszteńskiej dziewiątki w maju. I jak na razie nie ma w planach kolejnych kontaktów z USA na najwyższym szczeblu. Jednocześnie Witold Waszczykowski, były szef MSZ, zapewnia w rozmowie z DGP, że twarde interesy z USA się nie zmieniły, zmieniła się ciepłota stosunków z Waszyngtonem.

