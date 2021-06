Władze Korei Płn. przekazały Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), że do 10 czerwca przebadały na koronawirusa ponad 30 tys. osób i u żadnej z nich nie wykryły zakażenia – podała we wtorek agencja AP, powołując się na raport WHO na temat sytuacji pandemicznej.

Korea Płn. bez koronawirusa? Reklama W sprawozdaniu napisano, że wśród przebadanych w Korei Płn. są 733 osoby, u których testy wykonano w dniach 4-10 czerwca. U 149 z nich występowały objawy przypominające grypę lub poważną infekcję dróg oddechowych. Korea Płn. nie zgłosiła jak dotąd ani jednego przypadku Covid-19, ale zagraniczni eksperci wyrażali wątpliwości co do wiarygodności oficjalnych danych płynących z Pjongjangu. Wskazywali przy tym na niską jakość infrastruktury medycznej w tym kraju oraz nieszczelną granicę z Chinami, które są głównym partnerem handlowym Korei Płn. Kim Dzong Un zrzucił kilkanaście kilogramów. Analitycy analizują zdjęcia przywódcy Zobacz również Władze w Pjongjangu już w początkowym okresie pandemii zakazały wjazdu turystom i znacznie ograniczyły ruch osobowy i transport przez granicę, co zmniejszyło prawie do zera dwustronny handel z Chinami, pogłębiając zapaść północnokoreańskiej gospodarki. Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un wyraził niedawno zaniepokojenie z powodu „napiętej" sytuacji żywnościowej w jego kraju. Nakazał również przygotowania do przedłużonych restrykcji przeciwepidemicznych, co komentatorzy odebrali jako sygnał, że Korea Płn. nie zamierza w najbliższym czasie otwierać granic.