Owe komórki terrorystyczne to, według Łukaszenki, „oddziały samoobrony”.

Ich cel to siłowa zmiana władzy w dzień X. Oni sami na razie nie wiedzą, kiedy nastąpi ten dzień X. Trzeba do niego doprowadzić nasze społeczeństwo – powiedział polityk.

Próba zabójstwa dziennikarza

Oświadczył on także, że w nocy 1 lipca doszło do próby zabójstwa dziennikarza telewizji państwowej. Sprawcy zamierzali wywieźć go do lasu w bagażniku i „obciąć mu język”.

Rano w piątek Łukaszenka oświadczył, że na Białorusi zakończono wielką operację antyterrorystyczną i zapowiedział, że wyrazi pretensje nie „jakiemuś tam Heiko Maasowi, lecz samej kanclerz i kierownictwu Niemiec”.