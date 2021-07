Na przykład w przeddzień wyborów parlamentarnych w 2018 r., lider prawicowego Jobbiku, powiedział dziennikowi "Magyar Nemzet" (który wtedy był antyrządowy), że wśród wyborców jego partii są homoseksualiści oraz osoby nieheteronormatywne, dodał też, że on nie sprzeciwia się paradzie równości, bo Orbán wielokrotnie ograniczał już innym prawo do swobodnego manifestowania. Z kolei według badania ośrodka Ipsos "LGBT+ Pride 2021 Global Survey" aż 46 proc. Węgrów akceptuje małżeństwa jednopłciowe (29 proc. Polaków). Bardzo szybko rośnie także poparcie dla ich legalizacji – w ciągu ośmiu lat (2013‒2021) urosło o 16 pkt proc. Równie duży wzrost akceptacji dotyczy prawa związków jedno płciowych do adopcji dzieci – wskaźnik ten wynosi 59 proc. (skok o 17 pkt proc. od 2013 r.). Dla porównania odsetek ten w Polsce wynosi 33 proc. (wzrost o 6 pkt proc.). Według 62 proc. Węgrów pytanych przez Ipsos wychowanie dzieci w rodzinach jednopłciowych niczym nie różni się od wychowania w rodzinach tradycyjnych; zdanie przeciwne ma 31 proc. badanych (w Polsce odpowiednio 39 proc. i 51 proc.).