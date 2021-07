Papież Franciszek udał się do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie zostanie poddany planowanemu zabiegowi chirurgicznemu - podało biuro prasowe Watykanu. Wyjaśniło że jest to zabieg związany z objawową uchyłkowatością okrężnicy. Papież - jak podano - przybył do kliniki w całkowitej dyskrecji.

Watykan ogłosił, że zabieg przeprowadzi prof. Sergio Alfieri i że po jego zakończeniu zostanie wydany biuletyn lekarski. Nieoficjalnie wiadomo, że zabieg zostanie przeprowadzony jeszcze w niedzielę. Nie przekazano, kiedy papież opuści rzymski szpital. Papież Franciszek przybył w całkowitej dyskrecji do rzymskiej kliniki. O jego przyjeździe wiedziała tylko mała grupa personelu medycznego - podała włoska agencja Ansa. O jego przyjeździe nie wiedział nikt z chorych. Papież przyjechał tylko z kierowcą i bliskim współpracownikiem. Franciszek jest drugim po Janie Pawle II papieżem, hospitalizowanym w Gemelli. Źródła szpitalne podają, że otrzymał ten sam pokój, który był przeznaczony dla polskiego papieża. Pierwszy raz od początku pontyfikatu Franciszka w 2013 roku poinformowano o zabiegu chirurgicznym. Lipiec jest tradycyjnie miesiącem częściowego odpoczynku papieża. Zawieszone zostały środowe audiencje generalne. Franciszek będzie spotykał się z wiernymi tylko na niedzielnej modlitwie Anioł Pański.