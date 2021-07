Podczas spotkania z dziennikarzami premier przepraszał za zbytni optymizm, jaki on i minister zdrowia Hugo de Jonge prezentowali podczas konferencji prasowej dwa tygodnie temu, informując o zniesieniu ograniczeń. - To nie była dobra konferencja prasowa z naszej strony - mówił Rutte. De Jonge powiedział natomiast, że "to, co wydawało się wówczas uzasadnione, okazało się błędem w ocenie".

Reklama

Obostrzenia przywrócone

W piątek rząd zapowiedział przywrócenie części zniesionych pod koniec czerwca obostrzeń. Ponownie zamknięte zostały kluby nocne i dyskoteki, przywrócono obowiązek zachowania 1,5 m odstępu w restauracjach oraz odwołano festiwale i imprezy sportowe.

Jak informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, od przeszło tygodnia liczba zakażeń koronawirusem rośnie lawinowo. W ubiegłą sobotę zarejestrowano ponad 10 tys. nowych infekcji, najwięcej od 25 grudnia 2020 r.