Kobieta pozwała władze powiatu w kraju związkowym Hesja, ponieważ od marca do listopada 2018 r. pomimo jej prośby nie zaoferowały one jej dziecku miejsca w placówce opieki dziennej.

Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem ogłosił w poniedziałek, że dzieci mają prawo do wczesnej edukacji w placówce opieki dziennej od pierwszego roku życia. Powiat zbyt późno zapewnił takie miejsce dla rocznego wówczas syna kobiety, która wniosła pozew, więc teraz musi jej zrekompensować utracone zarobki. Sąd podwyższył roszczenie o odszkodowanie o 5000 euro - pisze RND.

Sąd stwierdził, że powiat nie dopełnił swojego oficjalnego obowiązku. Kobieta zgłosiła zapotrzebowanie na miejsce dla dziecka w żłobku bezpośrednio po porodzie we wszystkich placówkach opieki nad dziećmi dostępnych w gminie. Niemniej do końca pierwszego roku życia dziecka nie zapewniono mu odpowiedniego miejsca opieki.

Miejsce to musi odpowiadać konkretnym, indywidualnym potrzebom dziecka i jego rodziców w wymiarze czasowym i przestrzennym - podkreślił sąd. Proponowany przez powiat czas dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca opieki, a następnie do miejsca pracy wynoszący łącznie prawie godzinę, uznano za nieracjonalny.