Jesteśmy przeciwko obowiązkowym szczepieniom. Według naszych danych wskaźnik szczepień wśród pracowników jest już bardzo wysoki – powiedziała Maike Finnern, przewodnicząca Związku Zawodowego ds. Edukacji i Nauki (GEW) w rozmowie z RND (Redaktions Netzwerk Deutschland). Jej zdaniem, aby przedszkola i szkoły mogły pracować bezpiecznie podczas pandemii, pracownicy potrzebują znacznie więcej, niż samych szczepień: Nasze placówki edukacyjne muszą być odporne na kryzysy i zorientowane na przyszłość. Dlatego potrzebujemy inwestycji w budynki, systemy filtrów powietrza oraz więcej stałego, dodatkowego personelu, abyśmy mieli możliwość pracy w mniejszych grupach.

Reklama

Za obowiązkowymi szczepieniami pracowników oświaty wypowiedział się na łamach dziennika "Rheinische Post" Wolfram Henn, genetyk i członek Niemieckiej Rady Etyki. Obowiązkowe szczepienia personelu żłobków, przedszkoli i szkół są koniecznie – powiedział Henn. Uważa on, że miałoby to na celu przede wszystkim ochronę dzieci poniżej dwunastego roku życia, które same nie mogą być zaszczepione. Każdy, kto z racji wykonywanego zawodu zajmuje się osobami wrażliwymi i bezbronnymi, musi być w związku z tym szczególnie odpowiedzialny – podkreślił Henn.

Stanowisko związku zawodowego nauczycieli

Związki zawodowe nauczycieli nie dają się przekonać i odrzucają pomysł obowiązkowych szczepień. Aby zapewnić nauczanie stacjonarne w szkołach, nie potrzebujemy szczepień dla nauczycieli – powiedziała Susanne Lin-Klitzing, przewodnicząca Niemieckiego Towarzystwa Filologicznego. Skrytykowała fakt, że w pierwszej fazie szczepień priorytetem byli jedynie nauczyciele szkół podstawowych, a nie wszyscy nauczyciele. Postuluje, aby federalny program finansowania urządzeń filtrujących powietrze został rozszerzony na wszystkie placówki edukacyjne, a nie jak do tej pory jedynie szkoły z uczniami do dwunastego roku życia.

Opinię Wolframa Henna poparł przewodniczący rady Światowego Towarzystwa Medycznego - Frank Ulrich Montgomery, który wypowiedział się w mediach za obowiązkowymi szczepieniami dla zawodów medycznych.

Francuski rząd przygotowuje obecnie ustawę, która miałaby nałożyć obowiązek szczepień dla pracowników domów opieki. Z kolei w związku z rosnącą liczbą zakażeń i niewystarczającym wskaźnikiem szczepień, rada naukowa doradzająca rządowi francuskiemu zaleciła wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla personelu medycznego.