Największy wzrost zgonów (o 17 proc.) odnotowano w połowie czerwca, kiedy Niemcy zmagali się z rekordowo wysoką falą upałów. W tym samym okresie liczba zgonów związanych z Covid-19 spadała.

Według danych Urzędu Statystycznego w czerwcu br. w Niemczech zmarły 76 462 osoby. To o siedem procent (5309 przypadków) więcej, niż średnia z czerwca na przestrzeni lat 2017-2020 – poinformowała dpa na podstawie wtorkowego komunikatu Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden.

Statystycy podkreślili znaczący wzrost zgonów w połowie miesiąca – równolegle do rosnącej wtedy fali upałów. W 24. tygodniu roku (od 14 do 20 czerwca) nastąpił wzrost aż o 17 procent. Jednak na przełomie miesiąca sytuacja wróciła do normy z poprzednich lat.

W tym samym czasie liczba zgonów, mających związek z infekcją Covid-19, nadal się zmniejszała. Z danych Instytutu Roberta Kocha (RKI) wynika bowiem, że w okresie 14-20 czerwca odnotowano 193 zgony związane z koronawirusem (o 57 mniej, niż tydzień wcześniej).