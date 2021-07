W kwietniu br. US Fish and Wildlife Service przemianował "karpie azjatyckie", słodkowodne ryby siejące spustoszenie na Środkowym Zachodzie, na "karpie inwazyjne". "Chcieliśmy odejść od wszelkich określeń, które stawiają kulturę azjatycką i ludzi w negatywnym świetle" - powiedział agencji AP dyrektor regionalnego biura Wielkich Jezior, Charlie Wooley. Stan Minnesota już dawno temu przestał używać nazwy "karp azjatycki", która odnosi się do czterech różnych gatunków, a grupa zwana Regionalnym Komitetem Koordynacyjnym ds. Karpia Azjatyckiego planuje zrobić to samo od 2 sierpnia.

Zmieniono także nazwę "ćmy cygańskiej"

Wieści o zmianie nazwy wywołały żartobliwe reakcje w mediach społecznościowych – podaje "NY Post". "Czarna kawa jest następna (w kolejności do zmiany)", a potem "chińskie jedzenie, meksykańskie jedzenie, białe kłamstwa, brązowy cukier etc." – napisał jeden z użytkowników Twittera. Kilku internautów zauważyło, że nazwa "karp azjatycki" odnosi się do faktu, że ryby zostały sprowadzone do USA z Chin do utrzymania stawów, zanim rozprzestrzeniły się na rzeki.

Inny inwazyjny gatunek - ćma cygańska - również niedawno został przemianowany przez Amerykańskie Towarzystwo Entomologiczne, ponieważ jego nazwa jest uważana przez część Romów za obelgę etniczną. Gąsienice ćmy cygańskiej opanowały w tym roku północną część stanu Nowy Jork, pozostawiając lasy bez liści, a okoliczne podwórka w odchodach gąsienic.