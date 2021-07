Łukaszenka oświadczył, że organizacje, które mówiły o „demokracji” to ok. dwóch tysięcy organizacji społecznych, bandytów i agentów zagranicznych. (Kopiując zachodnie wzorce – PAP) rząd i MSZ pobiegły za +demokracją+ i potworzyły je u nas. (…) I co, wyszła demokracja? Teraz obejrzeli się (i zrozumieli - PAP): przecież to szkodliwe wobec państwa. Trwa czystka. Myślicie, że to jest proste? Tam już pracują tysiące ludzi, naszych ludzi, w większości z wypranymi za cudze pieniądze mózgami”– oświadczył Łukaszenka podczas narady z rządem w czwartek.

Jak wskazał, nie chodzi mu o obecnego szefa MSZ Uładzimira Makieja, lecz jego poprzedników, którzy kłopoty zostawili mu „w spadku”.

Masowe rewizje władz

14 lipca na Białorusi władze przeprowadziły masowe rewizje w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, biurach sił opozycyjnych. Chodzi m.in. o obrońców praw człowieka z Wiasny, Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, inne NGO i think tanki, Ruch o Wolność, partię Białoruski Front Ludowy i inne.

Funkcjonariusze przeszukiwali również biura i mieszkania pracowników działających na Białorusi mediów zagranicznych (Biełsat, Radio Swaboda) i niepaństwowych. Komitet Śledczy Białorusi zarzucił następnie tym strukturom "finansowanie protestów” i "udział w niejawnych przepływach finansowych”.