Królestwo Bhutanu liczące prawie 800 tys. mieszkańców stało się tym samym pierwszym państwem na świecie, któremu w pełni udało się zakończyć szczepienia przeciw Covid-19 wśród osób uprawnionych do przyjęcia preparatu.

To bardzo ważne, by podkreślić, że kampania szczepionkowa w Bhutanie, tak jak w wielu innych krajach, była możliwa jedynie dzięki pomocy zagranicznej - powiedział Will Parks, reprezentant UNICEF w tym kraju.

Bhutanowi już w marcu udało się niemal w pełni zaszczepić dorosłą populację kraju pierwszą dawką szczepionki firmy AstraZeneca. 550 tys. dawek tego preparatu władze otrzymały od sąsiednich Indii.

Do Bhutanu trafiło także pół miliona dawek Moderny ze Stanów Zjednoczonych w ramach programu COVAX. 400 tys. dawek szczepionki AstraZeneca przekazały Dania, Chorwacja i Bułgaria.

Podczas akcji szczepień drugą dawką preparatu przeciw Covid-19, 95 proc. zaszczepionych wybrało amerykańską Modernę, pomimo wciąż dostępnych zapasów preparatu firmy AstraZeneca.

Król doglądał

Król Bhutanu Jigme Khesar Namgyel Wangchuck wcześniej przez ponad rok podróżował po kraju, by osobiście doglądać działań związanych z walką z Covid-19.

Od początku pandemii w Bhutanie stwierdzono 2486 przypadków zakażenia oraz dwa zgony osób chorych na Covid-19.

Położony w Himalajach Bhutan stara się chronić przed wpływami z zagranicy i utrzymuje stosunki dyplomatyczne tylko z 54 krajami, wśród których nie ma takich państw jak Francja, Wielka Brytania, USA czy Rosja. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Królestwem Bhutanu 29 listopada 2012 roku.