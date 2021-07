Narzędziem, które na to pozwala, jest prawo o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu, przyjęte w ekspresowym tempie w ub.r. przez władzeUstawa stworzyła w systemie prawnym miasta nowe przestępstwa, tj. "podżeganie do secesji" czy "działalność terrorystyczną" (to o nie został oskarżony Tong). Już wówczas kontrowersje wzbudził fakt, że zostały zdefiniowane w bardzo nieostry sposób, dając spore pole do interpretacji. Prawo obwołano nawet "gwoździem do trumny"