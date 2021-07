Poinformował o tym w środę rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal.

Reklama

Przyjęty przez francuski parlament projekt ustawy nie był jeszcze rozpatrzony przez Radę Konstytucyjną. Ustawa ma wejść w życie 9 sierpnia - przypomniał rzecznik, co oznacza, że również tzw. rozszerzony paszport szczepień przeciwko Covid-19 lub poświadczający przebycie choroby również wejdzie w życie najwcześniej 9 sierpnia.

Francuski rząd zapowiadał wcześniej, że certyfikat zacznie obowiązywać już na początku sierpnia.

Paszport covidowy (lub negatywny test na koronawirusa czy też zaświadczenie o przebytym zakażeniu) ma obowiązywać w szczególności w barach, kawiarniach i restauracjach oraz na pokładzie pociągów dalekobieżnych i samolotów.

Stan epidemiczny w terytoriach zamorskich Francji

Rzecznik rządu podał też w środę, że na Gwadelupie, Saint-Martin i Saint-Barthelemy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, by "umożliwić podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony mieszkańców w związku z pogarszająca się sytuacją sanitarną".

Na Gwadelupie tylko 15 proc. populacji jest w pełni zaszczepionych, a w Saint-Martin i Saint-Barthelemy wskaźnik zachorowań osiągnął 1714 przypadków na 100 tys. mieszkańców - podkreślił Attal podczas spotkania z dziennikarzami po posiedzeniu Rady Ministrów.

Stan wyjątkowy umożliwia m.in. ograniczenie przemieszczania się ludności, a nawet wprowadzenie lokalnych lockdownów.

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje od 14 lipca w Gujanie; na wyspach Reunion i na Martynice został przywrócony od nadchodzącego weekendu.

Tymczasem we Francji w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 27 934 osób. Z objawami Covid-19 do szpitali przyjęto 490 chorych, w tym - 91 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 71 do 7208. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 992 chorych.

W ciągu ostatniej doby zmarło 40 osób; liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji wzrosła do 111 768 od początku pandemii.