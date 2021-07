Pieskow nazwał te ćwiczenia "kolejnym potwierdzeniem, że NATO i jego infrastruktura wojskowa znajdują się wokół granic Rosji". Dodał następnie, że chodzi nie tylko o obecność wokół Rosji, ale też o "styczność" z jej granicami.

Jest to oczywiście powód do bardzo bacznej obserwacji z naszej strony. Przede wszystkim zmusza nas to do podejmowania działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa - podkreślił przedstawiciel Kremla.

Manewry Agile Spirit

Manewry Agile Spirit rozpoczęły się w poniedziałek i zakończą się 6 sierpnia. Bierze w nich udział ponad 2,5 tys. żołnierzy z 12 państw NATO, w tym Polski oraz Azerbejdżanu, Gruzji i Ukrainy. Ćwiczenia odbywają się na pięciu gruzińskich poligonach i na Morzu Czarnym.