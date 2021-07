Kobieta zapomniała o kuponie i sprawdziła go dopiero, kiedy zdecydowała się zagrać w loterię ponownie kilka tygodni później. Jak ogłosił w środę Lotto Bayern 45-latka była jedyną osobą w całym kraju, która w losowaniu 9 czerwca wytypowała sześć poprawnych liczb: 1, 7, 17, 22, 41 i 49 oraz super liczbę 3 - pisze dziennik "Bild".

Kobieta zainwestowała 2,40 euro w grę i wybrała szczęśliwe numery "swobodnie, z przeczucia".

Druga najwyższa wygrana

Nagroda w wysokości dokładnie 32 842 219 euro jest drugą najwyższą sumą, jaką kiedykolwiek wygrano w grze "6z49" w Bawarii, ogłosił Lotto Bayern. Najwyższa wypłacona do tej pory wygrana wyniosła 33,3 mln euro.

Niedawno firma loteryjna z Poczdamu długo szukała szczęśliwca, który zainwestował tylko 25 euro i wygrał 48 milionów euro. W końcu w ubiegłym tygodniu, po medialnych apelach o zgłoszenie się po wygraną, po odbiór nagrody przyszła kobieta z Brandenburgii.

Matka dwójki dzieci nadała swój kupon 16 czerwca. Skreśliła te same numery co zawsze od dwóch lat. "Za pierwszym razem, gdy grałam w Eurojackpot, spontanicznie wybrałam te numery i obstawiałam je w kółko. (...) nie są to żadne specjalne szczęśliwe liczby", mówi zwyciężczyni gazecie "Bild".