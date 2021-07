Do poważnego wypadku autobusowego doszło w piątek na autostradzie A13 prowadzącej do Berlina - poinformowała miejscowa policja. Rannych zostało 19 osób, w tym dziewięć ciężko. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana. Najciężej rannych przetransportowano do szpitala helikopterami.

Według ustaleń policji około godz. 10 autobus skręcił w prawo w kierunku Berlina i z nieznanych jeszcze przyczyn przewrócił się na bok. W 34-miejscowym autobusie na niemieckich numerach rejestracyjnych jechało 17 pasażerów i dwóch kierowców. Wszyscy odnieśli obrażenia, są to osoby w przedziale wiekowym od 21 do 64 lat. Na miejscu trwa akcja ratunkowa z udziałem straży pożarnej, policji i kilkudziesięciu karetek pogotowia.