Według mediów, na miejscu słychać było kilkanaście strzałów. Lokalny portal Arlington Now przekazał, że co najmniej trzy osoby zostały ranne, w tym jeden policjant. Straż pożarna hrabstwa Arlington poinformowała, że do szpitala przewieziono kilku pacjentów.

Policja poszukuje jednego z podejrzanych.

W odpowiedzi na "działania policji" Pentagon został postawiony w stan lockdownu, zaś pociągi metra tymczasowo omijają stację Pentagon.