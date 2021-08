WHO uzasadniła swój apel powiększającą się luką pomiędzy bogatymi krajami z szerokim dostępem do szczepionek przeciw Covid-19, a tymi biedniejszymi, gdzie nie są one tak powszechne. - Musimy odwrócić ten trend. Większość szczepionek trafiających do krajów bogatych, musi trafiać do tych biednych - oświadczył Tedros Ghebreyesus na konferencji prasowej w Genewie.

"Dawki przypominające"

Reakcję WHO wywołały doniesienia z Niemiec i Izraela, gdzie już rozpoczęto kampanie sczepień trzecią dawką preparatów przeciw Covid-19. Tzw. dawki przypominające są przeznaczone głównie dla osób starszych, których system immunologiczny nie produkuje wystarczającej liczby przeciwciał pomimo pełnego zaszczepienia dwoma dawkami.

Szef WHO apeluje o światowe moratorium "przynajmniej do końca września", by spróbować globalnie osiągnąć cel zaszczepienia 10 proc. populacji w każdym państwie na świecie.

Na 4 mld dawek zaaplikowanych dotąd na świecie, 80 proc. z nich podano właśnie w państwach o wysokich dochodach, lub średnich wyższych, co odpowiada jedynie połowie światowej populacji.

USA odrzucają pomysł

Stany Zjednoczone odrzuciły apel o moratorium, oceniając, że "nie ma potrzeby" wybierać pomiędzy podawaniem trzeciej dawki szczepionki swoim obywatelom, a donacjami dla biedniejszych krajów. USA dotychczas nie podjęły decyzji administracyjnej w sprawie aplikacji trzeciej dawki preparatu przeciw Covid-19.

Oprócz apelu o moratorium WHO na środowej konferencji prasowej wezwała koncerny farmaceutyczne produkujące szczepionki przeciw Covid-19 o rozwagę w sprawie ich cen. Pfizer i Moderna z powodu adaptacji swoich produktów do nowych wariantów SARS-CoV-2 zamierzają podnieść ceny preparatów sprzedawanych w Unii Europejskiej.