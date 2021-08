"Wszystkie dowody, jakimi dysponujemy wskazują na Iran. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego ataku" - przekazano w oświadczeniu. "Postępowanie Iranu, w tym wsparcie dla sił zastępczych oraz bezpaństwowych bojowników, zagraża międzynarodowemu pokojowi oraz bezpieczeństwu" - dodano.

Przedstawiciele G7 wezwali Teheran do zaprzestania podejmowania "wszystkich działań niezgodnych z obowiązującymi postanowieniami Rady Bezpieczeństwa ONZ". "Wzywamy też wszystkie strony do odgrywania konstruktywnej roli we wspieraniu stabilności i pokoju w regionie" - wystąpili z apelem w oświadczeniu.

Atak u wybrzeży Omanu

Tankowiec Mercer Street, którego armatorem jest firma Zodiac Maritime, należąca do izraelskiego miliardera Ejala Ofera, został zaatakowany w czwartek w ubiegłym tygodniu u wybrzeży Omanu. W wyniku incydentu zginęły dwie osoby.

W niedzielę minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab oskarżył Iran o przeprowadzenie przy użyciu dronów "zamierzonego, celowego ataku, który stanowił wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego" i obiecał współpracę z sojusznikami nad "wspólną odpowiedzią".

Wcześniej taki sam zarzut wobec władz w Teheranie wysunął Izrael.