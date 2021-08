6 sierpnia 1945 r. zrzucono bombę "Little Boy" na Hiroszimę. W wyniku eksplozji, do końca roku w Hiroszimie zginęło ok. 140 tys. ludzi. 9 sierpnia zrzucono bombę atomową "Fat Man" na Nagasaki, zabijając około 70 tysięcy ludzi. Sześć dni później Japonia ogłosiła kapitulację, co oznaczało koniec II wojny światowej.

