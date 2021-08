W sobotę do Grecji wyruszyła grupa 143 polskich strażaków wraz z 46 pojazdami. To dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Grupa ma wesprzeć greckie służby walczące z pożarami szalejącymi tam niemal od dwóch tygodni.

Reklama

W poniedziałek ok. godz. 18:00 czasu lokalnego polska grupa zmierzająca do Grecji znajdowała się w Bułgarii; kolumna wieczorem najprawdopodobniej przekroczy granicę z Grecją, zaś postój odbędzie się albo pomiędzy granicę bułgarsko-grecką a Salonikami, albo w pobliżu portu w Salonikach.

Najpoważniejsza sytuacja

Ze wstępnych informacji, jakie otrzymała polska grupa wiadomo, że najprawdopodobniej strażacy zostaną wysłani na wyspę Eubea, gdzie panuje obecnie najgorsza sytuacja pożarowa. Rejon działań ma zostać jednak potwierdzony na spotkaniu z oficerem łącznikowym, które odbędzie się w poniedziałek wieczorem.

- Tuż po przekroczeniu granicy mamy zapewnioną eskortę. Ma do nas dołączyć przedstawiciel greckiej ochrony ludności, mamy także kontakt z greckimi strażakami, przy czym całą koordynację prowadzą przedstawiciele ochrony ludności - przekazał PAP dowódca polskich strażaków w Grecji bryg. Michał Langner.

Najdłuższy etap podróży

Dodał, że w poniedziałek kolumna pokonuje najdłuższy etap podróży. Zaznaczył, że etap ten odbywa się niemal cały czas autostradami. Podkreślił też, że podróż odbywa się bez żadnych problemów.

Pożary, które pustoszą m.in. tereny na północ od Aten, pociągnęły za sobą już 2 ofiary śmiertelne. Ewakuowano tysiące osób. Do pożarów doszło na wyspie Eubea, a także na Krecie, gdzie ogień został już opanowany oraz na Peloponezie, gdzie sytuacja jest stabilna, ale w dalszym ciągu w pogotowiu pozostaje tam kilkuset strażaków.

Według szacunków europejskiego systemu informacyjnego o pożarach lasów (EFFIS), w pierwszych dziesięciu dniach pożarów w Grecji ogień zniszczył łącznie 56 tys. ha terenu.