W sobotę do Grecji wyruszyła grupa 143 polskich strażaków wraz z 46 pojazdami. To dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Grupa ma wesprzeć greckie służby walczące z pożarami szalejącymi tam niemal od dwóch tygodni.

W poniedziałek ok. godz. 18:00 czasu lokalnego polska grupa zmierzająca do Grecji znajdowała się w Bułgarii; kolumna wieczorem najprawdopodobniej przekroczy granicę z Grecją, zaś postój odbędzie się albo pomiędzy granicę bułgarsko-grecką a Salonikami, albo w pobliżu portu w Salonikach.

Najpoważniejsza sytuacja

Ze wstępnych informacji, jakie otrzymała polska grupa wiadomo, że najprawdopodobniej strażacy zostaną wysłani na wyspę Eubea, gdzie panuje obecnie najgorsza sytuacja pożarowa. Rejon działań ma zostać jednak potwierdzony na spotkaniu z oficerem łącznikowym, które odbędzie się w poniedziałek wieczorem.

- Tuż po przekroczeniu granicy mamy zapewnioną eskortę. Ma do nas dołączyć przedstawiciel greckiej ochrony ludności, mamy także kontakt z greckimi strażakami, przy czym całą koordynację prowadzą przedstawiciele ochrony ludności - przekazał PAP dowódca polskich strażaków w Grecji bryg. Michał Langner.

Najdłuższy etap podróży

Dodał, że w poniedziałek kolumna pokonuje najdłuższy etap podróży. Zaznaczył, że etap ten odbywa się niemal cały czas autostradami. Podkreślił też, że podróż odbywa się bez żadnych problemów.

Pożary, które pustoszą m.in. tereny na północ od Aten, pociągnęły za sobą już 2 ofiary śmiertelne. Ewakuowano tysiące osób. Do pożarów doszło na wyspie Eubea, a także na Krecie, gdzie ogień został już opanowany oraz na Peloponezie, gdzie sytuacja jest stabilna, ale w dalszym ciągu w pogotowiu pozostaje tam kilkuset strażaków.

Według szacunków europejskiego systemu informacyjnego o pożarach lasów (EFFIS), w pierwszych dziesięciu dniach pożarów w Grecji ogień zniszczył łącznie 56 tys. ha terenu.

Polacy także w Turcji

W sobotę wieczorem do tureckiej miejscowości Dalaman dotarła także trzyosobowa grupa strażaków, która w piątek wyruszyła z Polski drogą lądową. Strażacy zabrali m.in. sprzęt potrzebny do gaszenia pożarów ze śmigłowca, m.in. duży zbiornik na wodę o pojemności 3 tys. litrów; mniejszy zbiornik o pojemności 1,5 tys. litrów zabrano na pokładzie policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk, który do Turcji wyleciał w sobotę nad ranem z lotniska Warszawa-Babice.

- Nasze zadania zostały poszerzone o wykonywanie lotów patrolowych i wyszukiwanie aktywnych pożarów w strefach - poinformował dowódca polskich strażaków w Turcji mł. bryg. Grzegorz Borowiec z KG PSP. Dodał, że poprzedniego dnia strażacy wykonali w sumie 35 zrzutów wody. W poniedziałek do godz. 15 grupa polskich strażaków i policjantów wykonała natomiast 16 zrzutów wody; później nastąpiła zmiana załogi, która loty będzie wykonywać do zmierzchu.

Borowiec przekazał, że mniejsza liczba zrzutów w stosunku do dnia poprzedniego wynika z tego, że w poniedziałek zadania polskiej grupy poszerzono o loty patrolowe i wyszukiwanie aktywnych pożarów w strefach. - Obecnie pracujemy w trochę innym terenie, już trochę dalej od lotniska, w dużo większych górach i dużo bardziej stromych podejściach, więc zrzuty wymagają dużo większej precyzji - powiedział Borowiec.

Dodał, że loty nierzadko wykonywane są daleko poza region miejscowości Dalaman, skąd startuje maszyna. Podkreślił, że w niektórych miejscach pożary się zmniejszają, ale w dalszym ciągu nie można mówić o tym, że sytuacja się stabilizuje.

- Sytuacja naprawdę jest bardzo dynamiczna. Jedna strefa jest zakończona, a za chwilę w następnym miejscu wybucha pożar. Nie można powiedzieć, że sytuacja jest stabilna, ona cały czas jest rozwojowa - ocenił dowódca grupy.

Pytany o dalszy rozwój sytuacji podkreślił, że wszystko zależy od pogody, a ta cały czas sprzyja powstawaniu pożarów. - Raczej nie zapowiada się, żeby w najbliższych dniach spadł deszcz - powiedział.