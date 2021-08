Deputowany z prowincji Balch Abbas Ebrahimzada powiedział, że najpierw broń złożyło miejscowe wojsko, co skłoniło prorządowe milicje i inne siły do poddania się talibom. Balch jest drugą co do wielkości prowincją w Afganistanie, a Mazar-i-Szarif jest czwartym co do wielkości miastem w kraju. Według deputowanego wszystkie urzędy prowincji i biura rządowe, w tym biuro gubernatora, są obecnie w rękach talibów.

Trzy kolejne prowincje w rękach talibów

Talibowie przejęli w sobotę trzy kolejne prowincje i zbliżyli się do przedmieść Kabulu. Łącznie w ciągu mniej niż trzech tygodni zajęli większą część kraju, jeszcze przed całkowitym wycofaniem się sił amerykańskich, wzbudzając obawę o przejęcie kontroli nad całym Afganistanem lub wywołanie kolejnej afgańskiej wojny domowej.

Taliban przejął w sobotę rano prowincję Logan na południe od Kabulu i zatrzymał miejscowe władze - twierdzi Hoda Ahmadi, deputowana prowincji. Powiedziała, że talibowie dotarli do okręgu Szar Asiab, położonego jedynie 11 km od stolicy kraju. Talibowie mieli przejąć także Szaran - stolicę graniczącej z Pakistanem prowincji Paktika. W sobotę rządowe siły bezpieczeństwa poddały się w mieście Majmana, stolicy prowincji Farjab.