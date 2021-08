Grupa 143 polskich strażaków wraz z 46 pojazdami wyruszyła do Grecji w ubiegłą sobotę. Jej celem było wsparcie greckich służb walczących z szalejącymi tam od kilku tygodni pożarami. Jak przekazał PAP dowódca strażaków bryg. Michał Langner, decyzją władz greckich od poniedziałku 16 sierpnia wszystkie grupy międzynarodowe kończą swoje działania i zaczynają przygotowywać się do powrotu. Polska grupa planuje we wtorek wyruszyć w stronę granicy bułgarsko-greckiej. Do tego czasu funkcjonariusze zajmować się będą m.in. porządkowaniem sprzętu i zwijaniem obozowiska. Myślę, że powrót do Polski zajmie nam kolejne dwa dni. W piątek powinniśmy być w kraju - wskazał Langner.

Ostatnie, poniedziałkowe działania strażaków będą miały na celu głównie zabezpieczenie terenu. Większą część dnia poświęcimy na naprawę i przegląd sprzętu, uzupełnienie płynów, olejów, sprawdzanie pojazdów przed podróżą powrotną - wymieniał funkcjonariusz PSP. Jak wskazał, strażacy mają do pokonania ponad 2 tys. km. Nie chcielibyśmy, żeby coś nas po drodze zaskoczyło - podkreślił.

Jaki sprzęt wysłano do Grecji?

Polska skierowała do Grecji dwa moduły GFFFV (Ground Forest Fire Fighting using Vehicles, czyli moduł do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów) z Wrocławia i Poznania.

Obecnie w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej Polska posiada sześć takich modułów, wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów. Stacjonują one w miastach: Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław. Z sześciu modułów trzy są w stałej dyspozycji i w ciągu kilku godzin od zadysponowania mogą wyruszyć na zagraniczną misję.

Każdy moduł jest samowystarczalny - poza typowym sprzętem gaśniczym używanym przy pożarach lasów, strażacy dysponują też zapleczem logistycznym: namiotami, kuchnią polową, centrum łączności i wszystkim, co potrzebne jest do rozbicia tymczasowej bazy strażaków w terenie.