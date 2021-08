Wybaczyliśmy wszystkim, którzy z nami walczyli. To koniec wrogości. (...) chcemy być pewni, że Afganistan nie będzie dłużej polem bitewnym (...) nie chcemy mieć żadnych wewnętrznych czy zewnętrznych wrogów - podkreślił po raz pierwszy publicznie występujący przed kamerami Mudżahid.

Reklama

"Nie będzie dyskryminacji kobiet"

Chciałbym zapewnić społeczność międzynarodową, że nie dążymy do konfliktu, nie będziemy nikogo krzywdzić; nie będzie dyskryminacji kobiet - zapewnił rzecznik.

Jesteśmy przywiązani do praw kobiet w systemie szariatu. One będą z nami pracowały ramię w ramię. Chcemy zapewnić społeczność międzynarodową, że nie będzie dyskryminacji - powiedział Mudżahid.

Mamy prawo do tego, by żyć w zgodzie z zasadami naszej religii. Inne kraje mają odmienne podejście, zasady i regulacje (...) Afgańczycy mają prawo do własnych zasad i przepisów zgodnych z ich wartościami - zaznaczył rzecznik Talibanu.