"Dziękuję @SecBlinken i USA za stanie ramię w ramię z Izraelem przeciwko polskiej ustawie" - napisał we wtorek rano na Twitterze Lapid.

Reklama

Do tweeta dołączył wpis Blinkena, w którym sekretarz stanu podkreślił, że jest "głęboko rozczarowany" w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego. Wezwał do stworzenia kompleksowego prawa, gwarantującego sprawiedliwość ofiarom.

Do noweli kpa Blinken odniósł się też w wydanym w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego oświadczeniu. Sekretarz stanu USA wyraził "głęboki żal" z powodu podpisania krytykowanej przez USA ustawy, jednocześnie wzywając polskie władze do stworzenia "jasnej, efektywnej i skutecznej procedury prawnej, by odpowiedzieć na roszczenia w sprawie konfiskaty mienia" w konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Przy braku takiej procedury, to prawo skrzywdzi wszystkich obywateli Polski, których własność została niesprawiedliwie zabrana, w tym polskich Żydów, którzy byli ofiarami Holokaustu - stwierdził szef amerykańskiej dyplomacji.