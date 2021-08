Portal podkreśla, że talibowie zapowiedzieli przywrócenie w kraju skrajnie restrykcyjnego prawa szariatu i już pojawiają się doniesienia o tym, że ich bojownicy chodzą w Kabulu od drzwi do drzwi i wyszukują dziennikarki.

Publiczne chłostanie kobiet

"Talibowie wdarli się dziś do domów co najmniej dwóch dziennikarek w Kabulu. Jednej udało się uciec, druga jest niedostępna" – napisała na Twitterze w niedzielę późnym wieczorem afgańska dziennikarka Nadia Momand.

Dyrektorka Australijskiej Rady ds. Różnorodności Mariam Veiszadeh, której szwagierka mieszka w Afganistanie, powiadomiła natomiast o chłostaniu kobiet.

"Właśnie się dowiedziałam, że dwie hazarskie szyitki w Heracie zostały wczoraj publicznie pobite przez talibskich urzędników" – napisała Veiszadeh.

News.com.au podkreśla, że doniesień o kobietach ukrywających się w swych domach i o prowadzeniu ulicami mężczyzn z twarzami pokrytymi smołą jest o wiele więcej.

Po ogłoszeniu przejęcia Kabulu talibowie wykluczyli stworzenie rządu przejściowego, zadeklarowali natomiast zamiast utworzenia "islamskiego emiratu Afganistanu" i przywrócenia szariatu.

- To koszmar dla wykształconych kobiet, które miały nadzieję na lepszą przyszłość dla siebie i przyszłych pokoleń – powiedziała agencji AFP była Młodzieżowa Delegatka przy ONZ Aisha Khurram.

Kara śmierci za homoseksualizm

Sytuacja może być dramatyczna także dla społeczności LGBT. Talibski sędzia oświadczył w lipcu, że za homoseksualizm będzie orzekać karę śmierci. - Dla gejów są tylko dwie kary: albo ukamienowanie, albo musi on stanąć za ścianą, która się na niego zawali. Ściana musi mieć wysokość 2,5-3 m – powiedział niemieckiemu dziennikowi "Bild".

Talibowie rządzili Afganistanem od 1996 do 2001 r. Szariat w ich interpretacji oznaczał, że dziewczynki nie mogły chodzić do szkoły ani studiować, a kobietom nakazano przerwać pracę. Kobiety mogły wychodzić z domu tylko zakryte od stóp do głów burką i w towarzystwie krewnego płci męskiej.

Za cudzołóstwo kamienowano, a osobom skazanym za kradzież odrąbywano ręce albo stopy. Zakazana była konsumpcja wieprzowiny i alkoholu, a także nie wolno było wykonywać takich twórczych zawodów jak fotografowanie czy malarstwo. Mężczyźni nie mogli golić bród i poza domem musieli nosić turbany.

Kina zostały zamknięte i zamienione w meczety, zakazano też wielu rodzajów muzyki, telewizji i filmów.

Nielegalny stał się ponadto hazard i handel narkotykami. Do 2001 r. zlikwidowano 99 proc. afgańskiej produkcji opium.

Nie wolno było również puszczać latawców i hodować ptaków ani trzymać zwierząt domowych.