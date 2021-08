Resort dyplomacji poinformował o tym na Twitterze.

Z kolei w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu przypomniano, że od początku pandemii COVID-19 Polska angażuje się w pomoc innym państwom, realizując transporty humanitarne oraz wysyłając polskich medyków do państw potrzebujących wsparcia. Wskazano, że w chwili obecnej jednym z najpilniejszych wyzwań w tej walce są szczepienia.

Polska poradziła sobie ze szczepieniami w sposób skuteczny. Dzięki Narodowemu Programowi Szczepień, Polacy mają swobodny dostęp do szczepień przeciw COVID-19 w ramach ponad 7 tysięcy działających punktów szczepień na terenie całego kraju, w których do tej pory wykonanych zostało już ponad 35 mln szczepień, a w pełni zaszczepionych zostało blisko 18 mln obywateli. Polska posiada odpowiednią rezerwę dawek szczepień dla wszystkich naszych obywateli. Jednak w niektórych krajach dostępność szczepionek jest wciąż niewystarczająca, co istotnie utrudnia skuteczną, globalną walkę z pandemią - podkreśla MSZ.

Odsprzedaż szczepionek

Przypomina, że państwa zmagające się z niedoborami szczepionek przeciwko COVID-19 zwróciły się m.in. do Polski z wnioskiem o możliwość odsprzedaży szczepionek z posiadanych zasobów. Uwzględniając ryzyko związane z koniecznością utylizacji partii szczepionek z krótkim terminem przydatności, podobnie jak inne państwa UE, jesteśmy gotowi wesprzeć te kraje, udostępniając im, po cenie zakupu, szczepionki z krótszym terminem przydatności - podano w komunikacie.

Działając w duchu solidarności z naszymi ważnymi partnerami w Europie Wschodniej i Południowej, premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odstąpieniu części puli polskich szczepionek dla wybranych państw Partnerstwa Wschodniego oraz państw regionu Bałkanów Zachodnich. Posiadane obecnie przez Polskę nadwyżki szczepionek pozwalają tę zapowiedź zmaterializować m.in. w stosunku do Ukrainy - zaznaczono.

Szczepienia na Ukrainie

MSZ przypomniało, że Ukraina rozpoczęła w lipcu 2021 r. kolejny, piąty etap szczepień ludności przeciwko COVID-19, którymi objęte mają być wszystkie osoby powyżej 18. roku życia. Obecnie pierwszą dawką zaszczepionych jest 10,4 proc. Ukraińców, a drugą dawką - 6,1 proc. Ministerstwo wskazało, że Ukraina potrzebuje 48 mln dawek, z czego 34 mln ma zakontraktowane do końca roku, a partia szczepionek z Polski – częściowo odsprzedana po kosztach zakupu, a częściowo odstąpiona w formie darowizny – uzupełni te dostawy.

Przekazanie Ukrainie przez Polskę szczepionek przeciwko COVID-19 jest kolejną formą wsparcia wysiłków władz w Kijowie na rzecz zmniejszenia zagrożenia epidemicznego i poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa. Od początku pandemii w 2020 r. Polska udziela Ukrainie pomocy w zakresie walki z koronawirusem w postaci dostarczania specjalistycznego sprzętu, środków ochrony osobistej oraz rozwoju usług on-line - zaznacza MSZ.

Polskę i Ukrainę łączy bliska współpraca w wielu dziedzinach gospodarki i życia publicznego. Liczne kontakty międzyludzkie, w tym w szczególności znaczący udział ukraińskich obywateli na polskim rynku pracy, wymaga w obliczu pandemii COVID-19 dodatkowych działań obu krajów na rzecz poprawy warunków zdrowotnych po obu stronach granicy. Nie wykluczamy kolejnych dostaw dla Ukrainy - podało ministerstwo.

W poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk przekazał PAP, że Polska do tej pory wysłała szczepionki Pfizera - oprócz Australii - do: Hiszpanii i Portugalii; do Norwegii - Moderny, a na Ukrainę we wtorek zostanie przekazanych 0,65 mln dawek szczepionek Astra Zeneki.