Rozmowy z prezydentem Putinem będą dotyczyć stosunków dwustronnych, walki z pandemią, a także bieżących kwestii międzynarodowych, takich jak sytuacja w Afganistanie i realizacja porozumień mińskich na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy.

Po rozmowach planowana jest wspólna konferencja prasowa.

Kolejnym punktem programu wizyty Merkel w Moskwie będzie ceremonia złożenia wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Ogrodzie Aleksandra na Kremlu dla upamiętnienia 80. rocznicy inwazji Niemiec na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku.

"Po raz ostatni jako kanclerz"

W przededniu wizyty Merkel w Moskwie dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisał: W piątek - a więc w rocznicę otrucia Nawalnego - Merkel spotka się z Putinem w Moskwie prawdopodobnie po raz ostatni jako kanclerz.

W ten sposób "zakończy się trudna, a zarazem bliska relacja" Merkel i Putina. Zdaniem gazety "to trochę tak, jakby Roger Federer odszedł z tenisa, a Rafael Nadal wciąż grał. Angela Merkel była przez wiele lat osobą kontaktową Putina w Unii Europejskiej, jej numer telefonu był łącznikiem z Europą. Nadal nie wiadomo, kto wypełni tę lukę. Może to być prezydent Francji Emmanuel Macron lub osoba, która zastąpi Merkel w urzędzie kanclerskim. Jedyne, co jest pewne, to że zabraknie głębszego zrozumienia Rosji, jakie posiada Merkel".

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" przypomina, że "ich wspólna historia, która właśnie dobiega końca, jest przede wszystkim (...) wyjątkowo długa". W ciągu 16 lat sprawowania urzędu Merkel było czterech amerykańskich prezydentów, czterech francuskich, pięciu brytyjskich premierów i co najmniej dwóch chińskich przywódców. Oni przychodzili i odchodzili, tylko człowiek w Moskwie zostawał, tak jak ona. Nigdy z nikim "tak często się nie spotykała, z nikim tak często nie rozmawiała przez telefon. (...) Od lata 2012 roku, gdy Putin powrócił na urząd prezydenta Rosji po czterech latach pozorowanej dymisji, do jesieni 2020 roku oboje rozmawiali przez telefon 67 razy i spotkali się 24 razy. W pierwszej połowie 2014 roku, kiedy Putin wywołał w Europie potężny kryzys poprzez aneksję Krymu i wojnę na wschodzie Ukrainy, Merkel i on rozmawiali przez telefon ponad 30 razy. Putin był stałym kontaktem Merkel. I stałym problemem, który narastał z czasem".

22 sierpnia kanclerz Merkel odwiedzi Ukrainę, gdzie prezydent Wołodymyr Zełenski odznaczy ją "Orderem Wolności", najwyższym odznaczeniem Ukrainy. Podczas wspólnych rozmów poruszone zostaną kwestie polityki bilateralnej i gospodarczej, proces reform na Ukrainie oraz realizacja porozumień mińskich - poinformował rzecznik niemieckiego rządu.