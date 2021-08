Kraj zmaga się z poważną suszą, drugą w ciągu trzech ostatnich lat, a także ze społecznymi i gospodarczymi skutkami Covid-19. Przejęcie władzy przez talibów zmieniło sytuację w Afganistanie z tragicznej do katastrofalnej – powiedziała Ellen McGroarty, szefowa WFP, cytowana przez Axios.

Susza spowodowała, że plony były o 40 proc. niższe, co miało z kolei "niszczący wpływ" na hodowane zwierzęta. Dodatkowo, dojście talibów do władzy spowodowało setki tysięcy przesiedleń. Naprawdę, wyścig o jedzenie już się rozpoczął – powiedziała McGroarty podczas briefingu dla korespondentów ONZ z Kabulu w tym tygodniu.

Aktywnie kontaktujemy się z nowymi władzami, aby móc bez przeszkód prowadzić pomoc humanitarną – dodała McGroarty. Zaapelowała do darczyńców o 200 mln USD, potrzebnych do dostarczenia żywności do Afganistanu przed zimą.

Talibowie w Afganistanie

WFP udało się dotrzeć z pomocą do 4 mln osób jeszcze w maju. Planowane jest rozszerzenie działalność do 9 mln "w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ale jest wiele, wiele wyzwań" – dodała McGroarty.

Tysiące Afgańczyków próbują uciec przed talibami z kraju, co wywołało apele o otwarcie granic. Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) podkreśliła, że „bez znaczącej deeskalacji przemocy, Afganistan stanie się miejscem największej w historii liczby udokumentowanych ofiar cywilnych w ciągu jednego roku, licząc od początku historii ONZ”.