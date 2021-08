Dziennik przytoczył, że według danych Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej (AAP), między 5 a 12 sierpnia na Covid-19 zachorowało ponad 120 tys. dzieci. Potwierdzono co najmniej 7 związanych z tym zgonów wśród nieletnich.

14 lipca odnotowano, że z powodu koronawirusa hospitalizowanych było 1902 dzieci - informowała Agencja Reutera. Szpitale w Luizjanie i innych południowych stanach USA mają problemy z zapewnieniem wystarczającej liczby łóżek.

Szczepionka przeciwko Covid-19

AAP wezwała Agencję Żywności i Leków (FDA) do obniżenia minimalnego wieku zezwalającego na przyjęcie szczepionki przeciwko Covid-19. Obecnie najmłodsze dzieci, jakie mogą się zaszczepić, muszą mieć ukończone 12 lat. Centra ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zaleciły noszenie maseczek w szkołach od jesieni.

Europejskie kraje również biorą pod uwagę obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do szczepień przeciwko koronawirusowi. We Francji i Belgii wynosi on 12 lat, z kolei w Wielkiej Brytanii 16 lat. Brytyjskie władze zamierzają objąć programem szczepień dzieci w podstawówkach.