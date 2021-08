Bachelet powiedziała, że doniesienia dotyczą zbiorowych egzekucji cywilów i członków afgańskich służb bezpieczeństwa, którzy się poddali. W kontekście łamania praw człowieka wspomniała o rekrutowaniu żołnierzy wśród chłopców, ograniczaniu prawa kobiet do przemieszczania się, uniemożliwianiu dziewczynkom chodzenia do szkoły oraz brutalnym dławieniu pokojowych protestów przeciwko rządom talibów.

Apel o ścisłe nadzorowanie talibów

Komisarz zaapelowała do Rady Praw Człowieka ONZ, która obraduje we wtorek w Genewie na sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek Pakistanu oraz Organizacji Współpracy Islamskiej, o stworzenie mechanizmów ścisłego nadzorowania działań talibów.

- Fundamentalną czerwoną linią będzie sposób traktowania przez talibów kobiet i dziewczynek – dodała Bachelet, jako minimum określając swobodę ich poruszania się, nauki i pracy.

Zapewnienia talibów

Talibowie zapewnili, że będą przestrzegać praw kobiet i mniejszości etnicznych, ale zgodnie z interpretacją prawa islamskiego, oraz że nie będą się mścić na osobach, które współpracowały z rządami innych krajów.

- Domagam się, by talibowie dążyli do przywrócenia jedności społeczeństwa i do pojednania poprzez przestrzeganie praw wszystkich, którzy tyle wycierpieli podczas dziesięcioleci konfliktu – powiedziała Bachelet.