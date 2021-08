Przed lotniskiem w Kabulu mimo zamkniętych bram stoją tłumy ludzi, chcących wydostać się z Afganistanu po dojściu talibów do władzy.

Dziennik "Wall Street Journal" podaje, że po czwartkowym wybuchu w Kabulu na miejscu jest wiele ofiar. Agencja Reutera informuje, powołując się na przedstawiciela władz USA, że eksplozja była dziełem zamachowca samobójcy. Reuters zastrzegł jednak, że doniesienia o zamachowcu samobójcy są wstępne i mogą ulec zmianie.

Talibowie podali, że jest co najmniej 13 ofiar śmiertelnych wybuchu w Kabulu, w tym dzieci; Al-Dżazira informuje o 11 zabitych i rannych, w tym obcokrajowcach.

"Zdaje się, że do eksplozji doszło blisko Hotelu Baron na przeciwko lotniska w Kabulu. Baron był głównie używany przez Brytyjczyków. Wiele ofiar" - podał na Twitterze korespondent "WSJ" Dion Nissenbaum. Według brytyjskiej telewizji Sky News, do obu wybuchów doszło w kanale ściekowym pod jedną z bram lotniska, Abbey Gate.

Z kolei amerykańskie media podały, że co najmniej trzech amerykańskich Marines odniosło rany w wyniku eksplozji przed lotniskiem w Kabulu. Tureckie ministerstwo obrony poinformowało, że były dwie eksplozje. Turcja podała, że w zamachu nie ucierpiał żaden jej żołnierz. Podobne informacje przekazały Niemcy.

Ambasada USA w Kabulu wydała ostrzeżenie, informując o "dużym wybuchu" oraz doniesieniach o strzałach z broni palnej.

Wcześniej ambasada USA i przedstawiciele innych krajów ostrzegali o możliwym zamachu ze strony Państwa Islamskiego, wzywając ludzi gromadzących się przed bramami lotniska do opuszczenia terenu.

"Pomyśleliśmy o ataku"

Obecna na pokładzie odlatującego samolotu z 98 Afgańczykami włoska dziennikarka telewizyjna Simona Vasta stwierdziła, że po tym, kiedy usłyszano strzały, wśród tłumu zebranego przed lotniskiem doszło do paniki. - Początkowo pomyśleliśmy o ataku - mówiła włoska dziennikarka, znajdująca się na pokładzie samolotu z ewakuowanymi Afgańczykami, cytowana przez Ansę. Jak wyjaśniła, gdy usłyszano strzały, pilot maszyny wykonał specjalny manewr. Sytuacja w samolocie według jej relacji była trudna, bo posadzono na podłodze wiele osób, by zmieściło się ich tam jak najwięcej. Tamta informacja dotyczyła jednak strzałów w powietrze z karabinu maszynowego, by rozproszyć nacierający na bramę tłum.

Wcześniej w czwartek na rzymskim lotnisku wylądował wojskowy samolot z 200 ewakuowanymi Afgańczykami, głównie współpracownikami włoskiej ambasady i kontyngentu oraz aktywistów z rodzinami.

Do tej pory przybyło ich do Włoch około 3 tysięcy.